12:49 19 Ноября 2020Политика
Путин не планирует новое обращение к нации на фоне пандемии COVID-19
Отдельные обращения президента России Владимира Путина к российским гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируются.
Отдельные обращения президента России Владимира Путина к российским гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируются.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует столь кардинальных мер, отметил официальный представитель Кремля.
Больше информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.