Отдельные обращения президента России Владимира Путина к российским гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируются.

Отдельные обращения президента России Владимира Путина к российским гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируются.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует столь кардинальных мер, отметил официальный представитель Кремля.

Больше информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.