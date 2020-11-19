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12:49   19 Ноября 2020
Политика

Путин не планирует новое обращение к нации на фоне пандемии COVID-19

Путин не планирует новое обращение к нации на фоне пандемии COVID-19

Отдельные обращения президента России Владимира Путина к российским гражданам на фоне пандемии коронавирусной инфекции не планируются.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует столь кардинальных мер, отметил официальный представитель Кремля.

Больше информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно прочитать на сайте стопкоронавирус.рф.

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#путин #песков #кремль

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