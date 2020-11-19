Песков указал на осведомленность президента России по делу Меня

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обладает всеми необходимыми сведениями по делу Михаила Меня.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обладает всеми необходимыми сведениями по делу Михаила Меня.

Российский лидер на данный момент не делал представления Федеральному собранию об увольнении аудитора Счетной палаты Михаила Меня, заявил Песков. Однако, президент России в курсе всех происходящих событий, добавил представитель Кремля. Иных комментариев по этому вопросу пресс-секретарь не предоставил.

Михаил Мень, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, был к тому же главой Ивановской области до 2013 года, впоследствии руководил Минстроем до 2018 года. Политик был задержан по обвинению в растрате 700 миллионов рублей.