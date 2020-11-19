Песков не нашел слов для оценки игры сборной России по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки игры российских футболистов в матче с командой Сербии в Лиге Наций УЕФА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки игры российских футболистов в матче с командой Сербии в Лиге Наций УЕФА.

«А вот тут без комментариев»,—сказал журналистам представитель Кремля.

Накануне сборная России по футболу проиграла национальной команде Сербии. Отечественные спортсмены пропустили пять мячей от противника, не забив ни одного гола. В последний раз российская сборная заканчивала матч с таким счетом в 2004 году.