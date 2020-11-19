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12:48   19 Ноября 2020
Политика

Песков не нашел слов для оценки игры сборной России по футболу

Песков не нашел слов для оценки игры сборной России по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки игры российских футболистов в матче с командой Сербии в Лиге Наций УЕФА.

«А вот тут без комментариев»,—сказал журналистам представитель Кремля.

Накануне сборная России по футболу проиграла национальной команде Сербии. Отечественные спортсмены пропустили пять мячей от противника, не забив ни одного гола. В последний раз российская сборная заканчивала матч с таким счетом в 2004 году.

 

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#песков #футбол

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