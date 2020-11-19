Путин не планирует встречу с Додоном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном.

Согласно тексту сообщения, в графике Путина на данный момент нет встречи с Додоном.

Ранее Игорь Додон уступил в решающем туре президентских выборов в Молдавии своей визави, лидеру оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности, Майе Санду.