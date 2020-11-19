Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками во время пандемии

Мошенники пользуются уязвимым положением людей во время пандемии COVID-19, заявила председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

Мошенники пользуются уязвимым положением людей во время пандемии COVID-19, заявила председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

Важно не покупать лекарства с рук, а также не обращаться за медицинскими услугами к незнакомым лицам, рассказала юрист.

"Следует помнить, что вся информация о коронавирусе публикуется в официальных государственных источниках", — подчеркнула Сулим в комментарии News.ru.

Сулим также посоветовала при телефонной беседе с неизвестным человеком, который звонит с каким-то подозрительным предложением, задавать как можно больше уточняющих вопросов.

Юрист порекомендовала гражданам завести вторую банковскую карту и пополнять ее ровно на ту сумму, которую нужно потратить. В таком случае злоумышленники не смогут совершить крупное хищение.