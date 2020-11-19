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12:31   19 Ноября 2020
Политика

Ереван и Баку обменялись 385 телами погибших в Карабахе

Ереван и Баку обменялись 385 телами погибших в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об обмене 385 телами погибших сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

В период с 13 по 19 ноября Армения и Азербайджан обменялись 385 телами погибших в рамках заключенного мирного соглашения по Нагорно-Карабахской Республике, отметила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября мирное соглашение по Нагорному Карабаху, в рамках которого Ереван должен отвести свои войска с ряда регионов, так как они переходят Баку. Также в тексте документа сказано, что стороны произведут обмен пленными и телами погибших.

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