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12:17   19 Ноября 2020
Политика

Лавров обсудит вопросы по Афганистану на Женевской онлайн-конференции

Лавров обсудит вопросы по Афганистану на Женевской онлайн-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Женевской онлайн-конференции по Афганистану 24 ноября.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 19 ноября, сообщила об участии главы МИД РФ в Женевской онлайн-конференции по вопросам содействия развитию и восстановлению Афганистана. Мероприятие состоится под председательством правительств Афганистана и Финляндии 23 и 24 ноября.

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#лавров #афганистан #женева

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