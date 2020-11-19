Лавров обсудит вопросы по Афганистану на Женевской онлайн-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Женевской онлайн-конференции по Афганистану 24 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Женевской онлайн-конференции по Афганистану 24 ноября.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 19 ноября, сообщила об участии главы МИД РФ в Женевской онлайн-конференции по вопросам содействия развитию и восстановлению Афганистана. Мероприятие состоится под председательством правительств Афганистана и Финляндии 23 и 24 ноября.