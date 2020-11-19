Суд рассмотрит меру пресечения для замглавы правительства Подмосковья

Материалы по делу о получении взятки замглавы правительства Московской области Дмитрием Куракиным поступили на рассмотрение Басманного суда.

Материалы по делу о получении взятки замглавы правительства Московской области Дмитрием Куракиным поступили на рассмотрение Басманного суда.

Следствие направило материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя главы Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда города Москвы.

Министра экологии и природопользования Подмосковья обвиняют в крупных махинациях с лесом и вменяют уголовное наказание в рамках части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Кроме того, следствие ходатайствует о заключения под стражу подельников Куракина — Владислава Холодкова и Максима Ан, которые также подозреваются в получении взятки.

Подозреваемые еще не доставлены в зал суда.