В Москве из-за непогоды отменили и задержали почти 30 авиарейсов

Ледяной дождь, прошедший ночью на 19 ноября в Москве и Подмосковье, привел к отмене и задержке 27 авиаперелетов из столичных аэропортов.

Ледяной дождь, прошедший ночью на 19 ноября в Москве и Подмосковье, привел к отмене и задержке 27 авиаперелетов из столичных аэропортов.

После непогоды, разыгравшейся в темное время суток, к утру дороги оказались покрыты ледяной коркой. Кроме того, ввиду сложившихся погодных условий во Внуково задержали семь вылетов, а также совсем отменили 4 рейса, передают "Вести Подмосковья".

В Шереметьево произошла отмена девяти перелетов и задержка одного самолета. В аэропорту "Домодедово" изменения в расписании коснулись шести рейсов: два самолета оказались задержаны и еще четыре — отменены.