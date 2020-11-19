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12:09   19 Ноября 2020
Общество

Россиян предупредили о нехватке "Йодомарина" в аптеках

Россиян предупредили о нехватке "Йодомарина" в аптеках

Большой спрос на "Йодомарин" в российских аптеках привел к дефициту этого препарата, сообщают фармацевтические дистрибьюторы.

Лекарственное средство считается одним из самых популярных для восполнения недостатка йода в организме. Повышенный спрос на "Йодомарин" специалисты связывают с отсутствием возможности отдохнуть на море этим летом.

Поставки препарата ожидаются в ближайшее время. При этом калий йодид, который является действующим веществом в "Йодомарине", содержится еще в нескольких аналогах этого лекарства, пишет РБК.

Россияне также начали активно скупать кислородные подушки и аэрозоли. Эксперты уверены, что таким образом граждане стремятся максимально обезопасить себя от последствий вируса, сообщает телеканал "360".

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