Посол Бразилии: Россия выведет БРИКС на новый уровень

Посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес рассказал о взаимоотношениях с Россией, надеждах на российскую вакцину от COVID-19 и ожиданиях от работы БРИКС под руководством Москвы.

Посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес рассказал о взаимоотношениях с Россией, надеждах на российскую вакцину от COVID-19 и ожиданиях от работы БРИКС под руководством Москвы.

Работа российского председательства в БРИКС сфокусирована на партнерстве, укреплении стабильности, а также на экономическом росте и инновациях. Об этом заявил посол Бразилии в России Товар де Силва Нунес. Дипломат указал, что Бразилия комфортно чувствует себя в блоке, и подчеркнул, что лидирующие позиции России в этом плане очень важны для Бразилии, поскольку Москва имеет большой опыт в самых разных аспектах, в том числе в противодействии пандемии.

"Россия смогла дать стимул для развития разным странам. Мы снимаем шляпу перед вашей страной, которая показала, что, несмотря на все сложности, несмотря ни на что, нужно просто двигаться вперед. Председательство РФ именно в этот год, в год пандемии, имеет огромный успех, и мы очень рады ему", — сказал Товар да Силва Нунес.

БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.