Врачи назвали увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз.

Сердечно-сосудистые заболевания у людей с коронавирусом увеличивают риск летального исхода, сообщил Бойцов. Он отметил, что у таких пациентов повышена вероятность осложнений. По последним данным, летальность среди них увеличена в 12 раз.

Кроме того, в Минздраве добавили, что у каждого третьего человека, выздоровевшего от коронавируса, появляются проблемы с кровообращением.

За последние сутки в России было зафиксировано 23 610 случаев с COVID-19. Полностью выздоровели и выписались из больниц 25 573 пациента.