12:00 19 Ноября 2020Общество
Посещение спортивных матчей в Петербурге ограничили из-за коронавируса
Новые меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции вводятся в Петербурге. Об этом рассказали в городском правительстве.
Новые меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции вводятся в Петербурге. Об этом рассказали в городском правительстве.
Петербуржцам с 23 ноября нельзя будет посещать спортивные мероприятия, говорится в постановлении губернатора Александра Беглова. Вдобавок к этому, с понедельника не будут работать заведения общественного питания, а ледовые катки будут осуществлять рабочую деятельность с ограничениями.
Посетителям катков необходимо будет соблюдать дополнительные требования, следует из текста постановления. Максимальное число посетителей на льду должно быть не выше 30 человек. Нововведения запрещают и пользование раздевалками.