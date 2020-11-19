Посещение спортивных матчей в Петербурге ограничили из-за коронавируса

Новые меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции вводятся в Петербурге. Об этом рассказали в городском правительстве.

Новые меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции вводятся в Петербурге. Об этом рассказали в городском правительстве.

Петербуржцам с 23 ноября нельзя будет посещать спортивные мероприятия, говорится в постановлении губернатора Александра Беглова. Вдобавок к этому, с понедельника не будут работать заведения общественного питания, а ледовые катки будут осуществлять рабочую деятельность с ограничениями.

Посетителям катков необходимо будет соблюдать дополнительные требования, следует из текста постановления. Максимальное число посетителей на льду должно быть не выше 30 человек. Нововведения запрещают и пользование раздевалками.