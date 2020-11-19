Революция в Мордовии. Самоотвод главы республики взбудоражил Саранск

Один из последних политических долгожителей в субъектах РФ Владимир Волков уступил дорогу технократу. Эксперты констатируют тренд на омоложение во власти.

Вчера в Мордовии, действительно, случилась – по местным меркам – революция. Здесь в якобы добровольную отставку подал глава региона Владимир Волков. Один из последних могикан, старожилов во власти, которых упорно теснят молодые «технократы». Разбираемся, по какой причине пал этот, возможно, последний бастион лидеров прежнего формата.

С уходом Волкова в регионе в полном смысле слова завершается эпоха. Учитывая, что Владимир Дмитриевич руководил им, начиная с 2012 года, а ранее, с 1995 года – еще и возглавлял правительство Мордовии, при нем в республике выросло не одно поколение жителей, не знавших другого лидера.

И вот 18 ноября Волков публично обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой об отставке. Если читать текст обращения между строк, то о причинах ухода можно только догадываться. Бросается в глаза такой пассаж: «…Я отдавался делу всей душой. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым».

А значит, речь идет, видимо, о тренде на омоложение вертикали российской власти, заданном в последние годы. И в эту схему вполне укладывается и отставка губернатора в степенных летах – Евгения Савченко, который руководил Белгородской областью 27 лет, поставив всероссийский рекорд выживаемости во власти.

Кадровые решения в российской политике анонсировать не принято, и новость об уходе главы стала неожиданностью. Для всех, но не для экспертов, которые уже заявили, что отставка Волкова «была ожидаемой». К причинам относят прежде всего то, что ряд масштабных задач, которые были поставлены пере регионом руководством страны, оказались не выполнены. Такое – не прощается.

Среди версий причин отставки также фигурируют экономические проблемы Мордовии, вплоть до «тупика», в котором оказалась область, также делается намек на состояние здоровья экс-губернатора. Такое предположение, в частности, сделал политолог Дмитрий Фетисов, сказавший, что отставник «не проявлял активности», «была управленческая пассивность», и сменит его, скорее всего, очередной технократ с опытом работы в ПФО или ЦФО.

И вот в тот же день – а это говорит о продуманности шага, о том, что имя сменщика знали заранее – было объявлено о новом главе Мордовии, пока в ранге «и.о.» Пост врио руководителя региона занял председатель правительства Дагестана Артем Здунов. В его пользу говорит происхождение – по национальности он мордвин, а принадлежность к титульной нации традиционно важна для регионов-квартир, где во многом по своим законам проживают в большой России «малые народы».

К тому же Артем Здунов знает о проблемах Поволжья, как принято говорить в предвыборных агитках, «не понаслышке». Он родился в Татарстане, в свое занимал пост министра экономики этого региона, а в 2018 году ушел руководить кабинетом министров Дагестана. Ему всего 42 года, и в этом качестве Здунов пополнил плеяду еще недавно непривычно молодых, но, считается, прогрессивных губернаторов.

Кидать камни в спину ушедшему не принято, и в целом комментарии в адрес экс-губернатора сдержанно одобрительные. Правда, депутат Госдумы Сергей Маринин прошелся по бывшему со всей силой человека, уже не опасающегося последствий. Он сказал о массе нерешенных проблем в республике: это и большой государственный долг, и высокая безработица, и бедность жителей. Де, Волков «продолжал курс Меркушкина, при котором процветали клановость и кумовство».

А вот политический консультант Вадим Березиков никаких заговоров в данном случае не видит. По его словам, вероятнее всего, это на самом деле и есть добровольная отставка. Причины могут быть абсолютно разные, от личных, по состоянию здоровья, вплоть до семейных. Потому что Мордовия не была замечена ни в федеральных скандалах, ни в политических эксцессах. И, по сути, претензий к самому Владимиру Волкову свыше не высказывалось никогда.

«В принципе, даже медийный фон, и не только в самой Мордовии, всегда был очень благосклонен к губернатору. О том, что это достаточно спокойное решение, видно даже по тексту того обращения отставника, которое сейчас тиражируется в СМИ, в телеграммах и других источниках», – уточняет эксперт.

Впрочем, нельзя исключать и того, что это – договоренность с Кремлем, полагает собеседник. Опять же, исходя из того, что взаимоотношения Волкова и его московских кураторов в администрации президента были в целом весьма спокойные, то ему, вполне возможно, предложили какой-то вариант развития его карьеры в том положении, в котором он сейчас находится.

«Да, действительно, возраст. Да, возможно, и со здоровьем возникли некоторые проблемы, хотя мы об этом можем только предполагать. Так что это такая, спокойная история, — отмечает характер неожиданной отставки мордовского лидера Вадим Березиков. — Если же говорить о том, что это некая первая ласточка, что грядет какой-то новый, очередной губернаторопад, то не думаю, что к этому есть предпосылки. Большинство регионов сейчас борются с ковидом, и там совсем не до смены губернаторов. Это первое».

Во-вторых, страна сейчас находится в преддверии достаточно значимого электорального цикла – выборов в Госдуму. И вряд ли сейчас Кремль будет нагружать регионы еще и сменой глав субъектов. Это может серьезно размывать электоральный интерес к думским выборам. И, собственно, в финансовом смысле это тоже достаточно тяжело, напоминает эксперт.