Запад хочет принизить роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, считает Владимир Винокуров.

Запад пытается принизить роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение в беседе «Политикой Сегодня» привел глава Центра военно-дипломатического анализа Владимир Винокуров, комментируя внесение в Сенат Франции проекта резолюции о признании независимости республики.

«Здесь роль России ясна. Все говорили, что ключи к заключению перемирия в Нагорном Карабахе лежат в Москве. Но тем не менее мы слышим такие заявления от французских официальных лиц. Цель их— показать свою значимость, это особенно проявляется в политике руководства Франции. Это связано с тем, что роль Германии по решению европейских проблем снизилась, и Макрон хочет выступить в качестве координатора общей внешней политики в Европе», — сказал эксперт.

Париж и Ереван традиционно поддерживают тесные связи, напомнил собеседник ПС, а также во Франции проживает большая армянская диаспора, к мнению которой прислушиваются власти.

«Макрон связался с Пашиняном и заявлял о поддержке армянского народа. Звонок состоялся прямо по горячим следам после достижения договоренностей о перемирии. Это прозвучало в какой-то мере даже вызывающе. И вот теперь мы видим решение Сената. <...> Франция здесь пытается обвинить Россию, что она якобы предала союзника по ОДКБ. Но, на самом деле сама Франция чувствует себя некомфортно, потому что Армения для нее ближе, чем Азербайджан. Все это сыграло роль в решении французского руководства», — разъяснил Винокуров.

Ранее США и Франция потребовали у России прояснения деталей мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что пока остается много вопросов в отношении соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху, в том числе связанных с ролью Турции.

По мнению российского военного дипломата, Запад не столько интересуется подробностями, сколько пытается обозначить собственное участие в урегулировании конфликта.

«Это снова связно с тем, что Запад хочет показать, что подписанное соглашение не в полной мере учитывает интересы Армении, по их мнению. И показать, что без их участия ни одна проблема решиться не может. И не только в мире, но и на постсоветском пространстве. В какой-то мере Западу это удается , но тем не менее, борьба продолжается. В конечном итоге мы окажемся на правильной позиции», — заключил Владимир Винокуров.

Ранее в Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Сенатор Брюно Ретайо сообщил, что 25 ноября парламент рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха).

«Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал сенатор в Twitter.

Le 25/11, le Sénat examinera une résolution proposant la reconnaissance par la République française de la République d’Artsakh. Seule son indépendance peut garantir durablement les droits et libertés des populations du Haut Karabakh face à l’expansionnisme islamiste turc. pic.twitter.com/97yFQxQ02r — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 18, 2020

Резолюции Сената Франции носят рекомендательный характер. В верхнюю палату парламента документ направили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководители группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар.

В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в нижнюю палату французского парламента — Национальное собрание.

Официальный Париж поддержал Ереван в конфликте вокруг непризнанной республики. В частности, после его завершения состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.

Напомним, Франция — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались ожесточенные бои.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о прекращении боевых действий в республике. Оно остановило кровопролитие. Согласно документу, враждующие стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях и произвести обмен военнопленными. Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский.

Россия как гарант безопасности региона ввела в регион миротворческие войска.

В Армении Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, и требуют его отставки.