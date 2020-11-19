Эксперт назвал несколько версий авиакатастрофы самолета Колтового

Среди возможных причин гибели телеведущего и его пассажирки могли быть проблемы с маслом и вина самого пилота, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Среди возможных причин гибели телеведущего и его пассажирки могли быть проблемы с маслом и вина самого пилота, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Собеседник "ПолитЭксперта" заявил, что в крушении легкомоторного самолета под Москвой есть вина самого Колтового, его инструкторов и тех, кто готовил борт к вылету.

По одной из версий эксперта, у Колтового могли возникнуть проблемы с маслом, что никак не связано с моделью самолета. Данная неисправность могла возникнуть как на земле, так и в воздухе.

"Почему он сразу не обратил внимания, как только начал свой разбег по аэродрому?", — задался вопросом Антипов.

Если проблемы с маслом начались еще на земле, то виноваты в трагедии те, кто готовил самолет к вылету, резюмировал технический эксперт.