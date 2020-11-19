Премьер-министр САР обсудил реконструкцию Идлиба с руководством провинции

Премьер-министр САР обсудил вопросы реконструкции Идлиба с губернатором провинции и другими членами парламента, пишет информагентство SANA.

Премьер-министр САР обсудил вопросы реконструкции Идлиба с губернатором провинции и другими членами парламента, пишет информагентство SANA.

Глава правительства Сирии Хусейн Арнус встретился с Мухаммедом Наттуфом, а также представителями бизнеса и общественными деятелями Идлиба. Арнус заявил, что необходимо как можно быстрее наладить восстановление мирной жизни в освобожденных от боевиков районах провинции.

Премьер-министр подчеркнул, что возникшая на местах инициатива реконструкции является очень важной. Сегодня, по его словам, необходимо содействовать возвращению беженцев в регион.

Общественники обратили внимание на то, что правительство должно помочь местным властям восстановить гражданскую инфраструктуру. Террористами были уничтожены школы, больницы и дорожные сети.

Напомним, что Идлибская зона деэскалации перешла под контроль правительственных сил в начале 2020 года. При поддержке российской армии сирийским военнослужащим удалось деблокировать стратегическую автодорогу М-5 "Дамаск — Алеппо".