Госсекретарь США посетит Голанские высоты

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить сирийские Голанские высоты.

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить сирийские Голанские высоты.

Американский дипломат может прибыть на территорию оккупированных Израилем Голанских высот сегодня, 19 ноября. Помпео станет первым из госсекретарей Соединенных Штатов, который официально побывает в этом районе.

Большинство стран считают Голанские высоты районом, оккупированным Израилем. Ранее такого же мнения придерживался и Вашингтон, но в марте 2019 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписали декларацию, признающую суверенитет израильской стороны над Голанами.