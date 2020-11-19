Племянник экс-главы Дагестана получил срок за посредничество при взятке

Родственник бывшего главы Республики Дагестан приговорен судом к шести годам колонии за взяточничество.

Родственник бывшего главы Республики Дагестан приговорен судом к шести годам колонии за взяточничество.

Асхабали Абдулатипов признан виновным в посредничестве при получении взятки. Мужчину приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Бабушкинского суда Москвы.

Еще одним фигурантом дела о взятке стал бывший глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров. Следствие выяснило, что он передал 20 млн рублей советнику главы республики в качестве взятки за получение должности. Абдулатипов выступил посредником при передаче денег. Взяткодателю грозит семь лет колонии строго режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.