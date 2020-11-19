Число недостроенных бюджетных объектов увеличилось в России

Количество незавершенных бюджетных объектов в России в 2020 году достигло 74,6 тыс., хотя годом ранее их количество составило почти 64 тыс., согласно отчету Счетной палаты России.

Количество незавершенных бюджетных объектов в России в 2020 году достигло 74,6 тыс., хотя годом ранее их количество составило почти 64 тыс., согласно отчету Счетной палаты России.

Счетная палата РФ оценила меры, принятые властями для сокращения объема незавершенных строительных работ (ОНС) в стране. Так, общая доля инвестиций в эти объекты на 1 января 2020 года превысила 5 трлн рублей, а их количество достигло 74,6 тыс., говорится в документах, опубликованных в четверг контролирующим агентством.

Количество недостроенных объектов на начало года составило 4300 единиц. Объем инвестиций достиг 248,337 млрд рублей, что на 11,6 млрд или 4,4% меньше, чем годом ранее. Количество объектов долгосрочного строительства увеличилось до 3,4 тыс. — на 47 объектов или на 1,4% больше, чем годом ранее. Объем вложений при этом составил 875,563 млрд рублей и снизился за год на 23% или 261,893 млрд рублей, согласно данным СП РФ.

Необходимо определить уполномоченный орган, который будет осуществлять правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, а также присвоить каждому капитальному объекту специальный номер на период его жизненного цикла, чтобы вести их учет и контролировать объекты строительства в автоматическом режиме, предложили в Счетной палате правительству.