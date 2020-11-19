Российского блогера обвинили в вовлечении в террористическую деятельность

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы заявила, что тюменский блогер Алексей Кунгуров обвиняется в содействии террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы заявила, что тюменский блогер Алексей Кунгуров обвиняется в содействии террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды.

Уточняется, что россиянину предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" и ч. 1 ст. 205.1 "Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность". Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича.