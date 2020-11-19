Экс-президент Польши Валенса рассказал, что жена заставляет его работать

Экс-глава Польши и обладатель Нобелевской премии Лех Валенса дал интервью российскому изданию.

Экс-глава Польши и обладатель Нобелевской премии Лех Валенса дал интервью российскому изданию.

Он рассказал, как живет, чем сейчас занимается, что ему дает президентский бэкграунд и как жена заставляет искать работу. Один из самых известных политиков Польши, нобелевский лауреат и экс-президент республики Лех Валенса поделился с РИА Новости подробностями своей жизни на пенсии. После ухода с политической арены, он занялся преподавательской деятельностью. Но из-за пандемии коронавируса университеты перешли на удаленную работу и перестали его приглашать. Поэтому супруга Валенсы заставляет его искать себе другую работу.

"Это ужасно потому, что я жил за счет этих путешествий. У меня были хорошие платные выезды. Мне хорошо платили за лекции. Сейчас это все прекратилось, и жена гонит меня на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь", — рассказал Валенса.

Валенса признался, что денег ему сейчас не хватает. А статус бывшего президента страны фактически ничего не дает.