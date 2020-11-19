Байдена заподозрили в безразличии к здоровью американцев

Кандидат от Демократической партии играет на страхах граждан перед коронавирусом, допустил американист Рафаэль Ордуханян.

Демократ Джозеф Байден досрочно празднует победу и уже собирает свою команду, которая въедет в Белый дом после 20 января 2021 года (в этот день проходит инаугурация нового главы государства). Однако не все чиновники разделяют его оптимистичный настрой: с резкой оценкой выступил Алекс Азар – глава американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

Он напомнил жителям США, что официальные итоги выборов еще не объявлены, Байден — не президент, а Минздрав не будет сотрудничать с членом Демократической партии, который самоуверенно называет себя «избранным лидером Америки».

«Мы ясно дали понять, что, когда Управление общих служб США примет решение, мы обеспечим полную, совместную и профессиональную передачу полномочий. Мы следуем инструкции», — заявил Азар.

В США так заведено, что еще до официального окончания президентской гонки различные госструктуры начинают перестраиваться под нового лидера. Этот процесс называется «плавным переходом», и он, по мнению экспертов из Минздрава, сейчас особенно важен из-за пандемии коронавируса. Алекс Азар готов пожертвовать формальностями ради честных выборов, сообщает телеканал CNN.

По его указанию сотрудники ведомства не должны общаться с кем-либо из команды Джо Байдена и выполнять их просьбы. Если кто-то из окружения демократа попытается связаться с министерством, специалисты должны сообщить об этом руководству.

Байден с командой поспешили воспользоваться ситуацией и во всем обвинили Дональда Трампа. По версии демократов, глава Белого дома не хочет признавать свое поражение, чем сильно тормозит процесс работы над вакциной от коронавируса, которая при быстрой передачи власти пошла бы в разы быстрее.

«Если так будет продолжаться, скоро мы будем отставать на недели и месяцы. Нужно собрать воедино все силы, которые у нас есть, чтобы выполнить самое важное обещание американцам – завершить работу с двумя фармацевтическими компаниями. Они показывают 95% эффективность вакцин. <…> Есть очень много вещей, которые нам просто недоступны [из-за отказа Трампа признавать поражение]», — посетовал 77-летний Байден.

Помощник главы Минздрава Бретт Жируар ответил, что никаких задержек в распространении вакцины не будет. Передача власти от одного президента к другому или продление срока Трампа не влияют на производство вакцины, подчеркнул Жируар.

«Я могу заверить переходную команду Байдена, что мы не допустим потери месяцев, недель или даже дня. <…> Нужно понимать, что почти все люди, работающие в этих переходных командах, являются карьеристами», — огрызнулся помощник Азара.

Джо Байден не раз высказывал беспокойство за жизни простых американцев перед угрозой вируса COVID-19. Борьбу с инфекцией демократ сделал чуть не костяком своей предвыборной программы, постоянно обвиняя Трампа в бездействии и игнорировании проблемы коронавируса. Теперь кандидат от Демпартии вновь сыграл против 45-го президента США, переступив через все моральные принципы, считает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян.

«Если говорить более или менее интеллигентно, то со стороны Байдена и его окружения это просто лицемерие. В целом, этим страдает почти все либеральное крыло. Как только единственное министерство абсолютно справедливо отказалось сотрудничать с кандидатом в президенты до официальных итогов выборов, они сразу же начали спекулировать на абсолютно святых вещах – жизнях людей. Сейчас в Америке гибнут тысячи людей, но для Байдена это не столь важно», — полагает эксперт.

По состоянию на 19 ноября 2020 года, в США зафиксировано больше 11 миллионов зараженных вирусом COVID-19. За сутки это число вырастает в среднем на 150 тысяч человек, страна до сих пор стоит на первом месте по числу заболевших.

Команду Байдена мало волнует, что процесс передачи власти никак не влияет на работу специалистов из Минздрава – демократы сыграли на пострадавших в предвыборной борьбе, а значит такой подход будет преобладать в дальнейшей политике лидера Демпартии в случае его победы, выразил мнение Ордуханян. Это опасно для всего мира, уверен собеседник «Политики Сегодня».

«Посмотрите, как он [Байден] ведет себя в отношении населения США и своих политических оппонентов. А теперь представьте, как он будет вести себя на мировой арене, если действительно выиграет выборы. Такой политический истеблишмент Америки еще принесет миру очень много проблем», — подытожил американист.

Ранее BBC со ссылкой на главу Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщало, что американские вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna будут готовы до конца 2020 года.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Голоса считают до сих пор, процесс затянулся из-за голосования по почте. Письма с бюллетенями приходят с опозданиями и теряются, а в ряде штатов отмечали случаи фальсификаций и вбросов. Джо Байден уже называет себя «избранным президентом», а Дональд Трамп настаивает на пересчете голосов и пересмотров предварительных итогов.