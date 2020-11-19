Оперштаб сообщил о новых 23 610 случаях коронавируса в России

Специалисты выявили в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в количестве 23 610 человек. Результаты фиксировались в 85 российских регионах.

Специалисты выявили в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в количестве 23 610 человек. Результаты фиксировались в 85 российских регионах.

Отмечается, что в 25,7% обнаруженных случаев не было клинических проявлений заболевания. Количество летальных исходов составило 463 случая. При этом полностью исцелились 25 573 россиян. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольший прирост зафиксирован на территории Москвы — 6438 новых случаев. Наименьший приток заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по восемь человек.

На 19 ноября в ходе проверок установлено 2 015 608 случаев коронавируса в российских регионах. Было зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 заболевших. Всего было проведено более 70 млн тестирований на территории России.