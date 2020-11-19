Страны БРИКС оценили важность партнерских связей с странами Африки

Двенадцатый Саммит БРИКС прошел 17 ноября текущего года под председательством российского президента Владимира Путина. Его итоги зафиксированы в Московской декларации саммита.

Двенадцатый Саммит БРИКС прошел 17 ноября текущего года под председательством российского президента Владимира Путина. Его итоги зафиксированы в Московской декларации саммита.

Встреча состоялась в дистанционном режиме. Одной из ключевых тем обсуждения стало развитие сотрудничества между африканскими странами и БРИКС, передает Федеральное агентство новостей.

"Членство Южной Африки в БРИКС позволяет стране использовать дополнительные возможности в борьбе с безработицей, бедностью и социальным неравенством", — заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса.

Партнерские связи, по мнению президента ЮАР, помогают устойчиво расширять торговлю, развивать туризм, привлекать инвестиции, наращивать экономический потенциал страны через обмен различными технологиями между участниками содружества.

В мероприятии приняли участие Россия, ЮАР, Бразилия, Индия и Китай. Лидеры государств обменялись своими предположениями о состоянии и будущем сотрудничества между странами. Также они подвели итоги председательства Российской Федерации в БРИКС в текущем году.

Достигнутые в рамках встречи договоренности прописаны в Московской декларации саммита. Главы стран приняли стратегию экономического партнерства БРИКС до 2025 года и ряд других документов.