СК проверяет информацию об избиении двойняшек в детском центре Новосибирска

Следователи проверяют информацию об издевательствах в языковом детском центре Новосибирска. СМИ сообщили, что воспитательница учреждения якобы тушила о детей спички.

Следователи проверяют информацию об издевательствах в языковом детском центре Новосибирска. СМИ сообщили, что воспитательница учреждения якобы тушила о детей спички.

СК проводит процессуальную проверку информации, опубликованной в СМИ. Журналисты писали, что местная жительница обвинила воспитательницу в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-близнецами. Женщина уверяла, что ее детей запугивали и тушили о них спички, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Мать двойняшек обвиняет 60-летнюю работницу центра в избиении детей. Женщина якобы издевалась над малолетними из-за плохого поведения. Директор детской организации заявил, что эти сведения недостоверны.