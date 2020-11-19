Крымский политик назвал "заезженной темой" антироссийскую резолюцию ООН

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН является "заезженной темой", заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН является "заезженной темой", заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, которая осуждает якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму — "заезженная и никому не интересная тема", уверен Мурадов. По его словам, небольшая группа стран Запада на фоне полного безразличия других государств прописывает недостоверные сведения в некой бумаге. Подобные резолюции все еще принимаются ввиду несовершенства процедуры голосования, подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую присоединение Крыма к России. Инициатором проекта выступила Украины, а соавторами стали представители США, Германии, Франции, Великобритании, стран Балтии и других государств.