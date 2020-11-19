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10:30   19 Ноября 2020
Политика

Госдума рассмотрит возможность блокировки Facebook в России

Госдума рассмотрит возможность блокировки Facebook в России

Группа парламентариев внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому в России могут ввести санкции против зарубежных социальных сетей и других IT-ресурсов.

Согласно тексту документа, генпрокурор по согласованию с МИД России вправе присвоить любому иностранному ресурсу статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Подобные ограничения могут быть введены, если социальная сеть будет накладывать ограничения на распространение общественно значимой информации для российских пользователей. Уточняется, что речь идет, в том числе, и об ограничениях на поиск материалов и их передачу другим пользователям.

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#санкции #facebook #блокировка

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