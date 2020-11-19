Роскачество сравнило дорогую и дешевую водку

Эксперты выяснили, что вся продукция — от дешевой до самой дорогой — оказалась безопасной.

Роскачество повторно изучило образцы водки популярных торговых марок и выяснило, что одинаково безопасна как дорогая, так и дешевая продукция. В исследовании участвовали 23 образца от 14 производителей разных ценовых категорий — от 200 до 1554 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

«Большинство товаров получили пять баллов в рейтинге Роскачества», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе организации.

Эксперты отметили, что образцы водки стоимостью от 230 до 1000 рублей, набравшие наибольшее количество баллов по вкусу и аромату у профессиональных дегустаторов, показали себя с лучшей стороны и в лабораторных испытаниях. Все они изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Кроме того, содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня, а крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке.

«Можно утверждать, что качество водки кардинально не зависит от ее цены», — сделали выводы в Роскачестве.

Впрочем, без недостатков не обошлось. В образцах под брендами «Тайга» и «Финский лед» выявлено повышенное содержание сульфатов, что не противоречит ГОСТу, но и не соответствует опережающим требованиям Роскачества. При изучении образцов под товарными знаками «Посольская» и «Мерная на молоке» специалисты усомнились в том, что водка очищена молоком, как указано на упаковке. Поводом для сомнений послужило низкое содержание кальция и магния

По итогам исследования самой качественной дешевой водкой (стоимостью от 230 до 250 рублей за 0,5 литра) были признаны марки «Птичка синичка», «Северная земля», «Кристалл», «Северное золото» и «Русская».

Среди дорогой водки (по цене от 390 до 1000 рублей) самой лучшей оказалась продукция под марками «Чистые росы», Gallant, «Стопарик», «Белая березка» и «Московская».

Первое место в объединенном рейтинге без учета цены досталось водка под брендом «Птичка синичка». В ТОП-3 также попали «Кристалл» и «Столичная Кристалл».

Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году эксперты проверили водку из спирта сортов «люкс» либо «альфа». По итогам повторного исследования общий рейтинг водки включает в себя информацию о 72 товарах.