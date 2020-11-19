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10:24   19 Ноября 2020
Происшествия

Индийские силовики уничтожили четырех экстремистов в Кашмире

Индийские силовики уничтожили четырех экстремистов в Кашмире

Сотрудники службы безопасности Индии ликвидировали четырех террористов при перестрелках в Джамму и Кашмире.

Боевики из пропакистанских группировок напали на индийские спецслужбы у КПП на национальной автомагистрали Джамму — Сринагар. В ходе столкновения силовики нейтрализовали четырех террористов, сообщает издание Hindustan Times.

Экстремисты бросили гранату в блокпост батальона центральной резервной полиции Индии (CRPF). Снаряд не попал в цель, однако пострадали 12 мирных жителей. В ответ на атаку боевиков силовики открыли огонь на поражение. Получившие ранения граждане госпитализированы, сотрудники службы безопасности в результате столкновения не пострадали.

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#террористы #индия #ликвидация

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