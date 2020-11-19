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10:00   19 Ноября 2020
Политика

Санду планирует активно взаимодействовать с ЕС

Санду планирует активно взаимодействовать с ЕС

Одержавшая победу в президентской гонке в Молдавии Майя Санду рассказала о планах по взаимодействию с Европейским союзом.

Вопросы внешнеполитической повестки обсуждались с главой постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петером Михалко. В ходе встречи Санду заявила, что помощь европейских партнеров республики необходима для модернизации населенных пунктов и повышения уровня жизни населения.

Сразу после оглашения результатов выборов Санду заявляла, что собирается сбалансировать внешнюю политику государства и вести прагматичный диалог со всеми странами. Она упомянула Соединенные Штаты Америки, Россию, а также Румынию, Украину и государства западной Европы.

Ранее стало известно, что Санду поблагодарила президента России Владимира Путина за поздравление, сообщил телеканал RT.

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#ес #молдавия #санду

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