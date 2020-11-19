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9:37   19 Ноября 2020
Политика

Аналитик Шабовта рассказал о преступных схемах главы МВД Украины

Аналитик Шабовта рассказал о преступных схемах главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мифологизирует себя, но в действительности сам участвует в преступных схемах, уверен аналитик Сергей Шабовта.

Аваков расформировал управление по борьбе с организованной преступностью и тем самым показал, что не понимает главные проблемы страны, отметил Шабовта. По его словам, украинская правоохранительная система политически ангажирована.

Аналитик рассказал, что глава МВД Украины участвует в преступных схемах. Он покрывает браконьеров, нелегальных добытчиков песка и янтаря.

Аваков мифологизирует себя, являясь "ничтожным" министром, подытожил эксперт.

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#украина #аваков #шабовта

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