9:37 19 Ноября 2020Политика
Аналитик Шабовта рассказал о преступных схемах главы МВД Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мифологизирует себя, но в действительности сам участвует в преступных схемах, уверен аналитик Сергей Шабовта.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мифологизирует себя, но в действительности сам участвует в преступных схемах, уверен аналитик Сергей Шабовта.
Аваков расформировал управление по борьбе с организованной преступностью и тем самым показал, что не понимает главные проблемы страны, отметил Шабовта. По его словам, украинская правоохранительная система политически ангажирована.
Аналитик рассказал, что глава МВД Украины участвует в преступных схемах. Он покрывает браконьеров, нелегальных добытчиков песка и янтаря.
Аваков мифологизирует себя, являясь "ничтожным" министром, подытожил эксперт.