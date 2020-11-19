Аналитик Шабовта рассказал о преступных схемах главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мифологизирует себя, но в действительности сам участвует в преступных схемах, уверен аналитик Сергей Шабовта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мифологизирует себя, но в действительности сам участвует в преступных схемах, уверен аналитик Сергей Шабовта.