Конгресс США одобрил закон по расширению санкции против Белоруссии

Члены Палаты представителей Конгресса США поддержали законопроект, благодаря которому Вашингтон сможет ввести пакет дополнительных санкций против Белоруссии.

Члены Палаты представителей Конгресса США поддержали законопроект, благодаря которому Вашингтон сможет ввести пакет дополнительных санкций против Белоруссии.

Как уточняется на сайте Конгресса, целью нового законопроекта является предоставление президенту Соединенных Штатов возможности для введения санкций против Белоруссии. Ограничительные меры связаны с деятельностью республики, которая вызвала споры после выборов.

Также документ подразумевает оказание помощи оппозиционерам Белоруссии, получившим политическое убежище за пределами государства.

Согласно законопроекту, санкции могут вводиться в отношении организаторов выборов и официальных лиц Белоруссии, которые ограничивают свободу СМИ. Кроме того, ограничительные меры могут накладываться на российских граждан, которые, по мнению США, принимали участие в нарушении прав человека в республике.