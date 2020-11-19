В США приняли законопроект о недопущении G8 с участием России

Палата представителей Конгресса США 18 ноября приняла законопроект, направленный на недопущение России на встречи Группы G7 и восстановления G8.

Палата представителей Конгресса США 18 ноября приняла законопроект, направленный на недопущение России на встречи Группы G7 и восстановления G8.

Документ администрации Вашингтона использовать федеральные средства для поддержки России в подобных мероприятиях. Закон перестанет действовать, если госсекретарь и директор национальной разведки США докажут законодателям, что Россия перестала влиять на выборы в США, странах G7, государствах НАТО и ЕС. Кроме того, РФ должна соблюдать условия Минского соглашения, "прекратить незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии" и "вывести свои войска и вооружения из Приднестровья".

Ранее американские СМИ рассказали о планах Трампа по проведению G7. Журналисты сообщают, что администрация президента до сих пор не начала планировать встречу.