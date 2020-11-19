Большинство регионов РФ близки к выходу на плато по заболеваемости COVID-19

Ситуация с ежедневным приростом заболевших COVID-19 стабилизировалась в 23 регионах России. В сравнении с показателями двухнедельной давности темп роста заболеваемости снизился.

Ситуация с ежедневным приростом заболевших COVID-19 стабилизировалась в 23 регионах России. В сравнении с показателями двухнедельной давности темп роста заболеваемости снизился.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости уточнил, что замедление наблюдается в большинстве регионов, однако о больших городах судить рано.

Тавадян полагает, что выход на плато произойдет несколько позднее в Санкт-Петербурге, Крыму, Коми, Подмосковье, Татарстане, Чувашии, Чечне, Пермоском крае и некоторых других.

К регионам, в которых ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась, эксперт отнес Брянскую, Кемеровскую, Рязанскую, Магаданскую, Архангельскую и другие области, Калмыкию, республику Алтай, Севастополь, Камчатский край, ЯНАО, Карачаево-Черкессию и ХМАО.