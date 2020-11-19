Историк Понасенков попросил СК проверить деятельность реконструкторов

Люди, которые связаны с реконструкцией, скрывают в себе агрессию. По этой причине их нужно проверить на предмет адекватности, заявил историк и публицист Евгений Понасенков.

Люди, которые связаны с реконструкцией, скрывают в себе агрессию. По этой причине их нужно проверить на предмет адекватности, заявил историк и публицист Евгений Понасенков.

В Санкт-Петербурге профессиональный фехтовальщик, реконструктор и актер "Трех мушкетеров" Дмитрий Круглов совершил нападение на двух азербайджанцев с применением холодного оружия. Он нанес им ранения, после чего украл их смартфоны. Правоохранительные органы обнаружили в его квартире 192 шпаги, два исторических мушкета, а также пистолет, похожий на "Маузер". Все вещи были изъяты.

Понасенков считает, что после этого случая Следственный комитет РФ должен выполнить тщательную проверку всех клубов исторической реконструкции на предмет незаконного хранения оружия, а также изучить деятельность самих реконструкторов, передает Nation News.

"Есть те, кто тянутся к древностям и кого интересует история, но в их среде есть огромное количество очень опасных существ, которые тянутся именно к оружию, агрессии", — сказал публицист.

Также историк напомнил о случае с реконструктором Соколовым, который жестоким образом расправился со своей возлюбленной. По его словам, тяга к оружию может вызвать серьезные трагедии в будущем.