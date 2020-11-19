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7:05   19 Ноября 2020
Политика

Третий том мемуаров Обамы за один день стал бестселлером в США и Канаде

Третий том мемуаров Обамы за один день стал бестселлером в США и Канаде

Первый том книги "Земля обетованная" был продана в рекордном количестве экземпляров. Она написана бывшим президентом США Баракой Обамой.

Более 887 тысяч экземпляров были проданы на территории США и Канады. Рекорд был установлен не только по продажам печатной продукции, но и среди аудио и цифровых форматов. Книги издательства Penguin Random House еще никогда не продавались с такой большой скоростью.

Первый том книги включает в себя 768 страниц. Она переведена на 25 языков. Барак Обама не впервые выпускает книги. Под его авторством уже выходили "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды".

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#обама #рекорд #книга

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