Американские СМИ рассказали о планах Трампа по проведению саммита G7

Американские журналисты усомнились в способности президента США Дональда Трампа собрать саммит G7 до конца года в очном формате. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Американские журналисты усомнились в способности президента США Дональда Трампа собрать саммит G7 до конца года в очном формате. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Администрация главы государства, несмотря на приближающийся конец года, до сих пор не начала планировать встречу, передает агентство. Власти не рассматривают возможные сроки проведения мероприятия, не работают над рабочей повесткой саммита. Это проявляется в отсутствии стремления со стороны правительства вести деятельность над совместным заявлением.

Источник Reuters призвал не делать поспешных выводов. Возможно саммит глав государств G7 состоится в дистанционном формате.

Встреча лидеров стран была намечена на июнь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.