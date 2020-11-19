Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:58   19 Ноября 2020
Политика

Зеленский потребовал от Порошенко соблюдения условий карантина на Украине

Зеленский потребовал от Порошенко соблюдения условий карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил экс-главе государства Петру Порошенко новыми штрафами за нарушения карантина "выходного дня" в его фитнес-клубе "Пятый элемент".

Соответствующее заявление украинский лидер сделал 18 ноября в своем видеообращении. Он подчеркнул, что на Украине для всех введены одинаковые ограничительные меры и фитнес-клуб Порошенко не является исключением. Также он потребовал от бывшего президента страны не манипулировать сознанием украинцев.

"С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный", — сказал Зеленский

Президент Украины порекомендовал Порошенко в ближайшее время сохранить свои финансовые средства, если в его фитнес-клубе и дальше будут нарушать условия карантина.

"Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные — получите еще один", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что Порошенко будут штрафовать столько раз, сколько это потребуется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#порошенко #штраф #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров