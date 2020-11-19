Число случаев COVID-19 превысило отметку в 56 миллионов человек

Количество всех случаев заражения коронавирусом по всему миру 19 ноября достигло отметки в 56 051 621 человек.

Количество всех случаев заражения коронавирусом по всему миру 19 ноября достигло отметки в 56 051 621 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, фиксирующего всю информацию от федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, соответствующий показатель был зафиксирован в 0.59 по московскому времени.

В соответствии со статистикой, всего с момента начала пандемии коронавируса в мире скончались 1 345 639 больных COVID-19. Из 56 миллионов заболевших пациентов выздоровели больше 35,9 миллиона человек.

Недавно специалисты Университета Джонса Хопкинса зафиксировали в США максимальное суточное количество смертей пациентов с COVID-19 за последние полгода.