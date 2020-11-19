Минздрав США не намерен работать с Байденом

Министерство здравоохранения США отказалось работать с командой демократа Джо Байдена до тех пор, пока официально не объявят итоги президентских выборов.

Министерство здравоохранения США отказалось работать с командой демократа Джо Байдена до тех пор, пока официально не объявят итоги президентских выборов.

Ведомство Соединенных Штатов будет ждать решения Управления общих служб (GSA), уточнил глава Минздрава США Алекс Азар. Только после того, как GSA установит победителя, Минздрав будет готов обеспечить полноценный и профессиональный "переход и подготовку".

"Мы следуем руководящим принципам", — отметил Азар.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Однако победитель до сих не определен. Главными претендентами на президентское кресло США являются действующий лидер Дональд Трамп и кандидат от Демпартии Джо Байден.