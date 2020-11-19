Назван период начала спада заболеваемости COVID-19 в России

Спад заболеваемости COVID-19 может начаться уже в конце ноября этого года в большинстве субъектов Российской Федерации.

Спад заболеваемости COVID-19 может начаться уже в конце ноября этого года в большинстве субъектов Российской Федерации.

Соответствующий прогноз в интервью для РИА Новости сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Для этого он использовал статистические данные по распространению коронавируса в России.

При составлении прогноза эксперт ориентировался на карту регионов России по распространенности COVID-19, созданную на основе официальной статистики.

"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов. Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике", — уточнил Тавадян.

По его словам, в перечисленных регионах ситуация с коронавирусом выйдет на плато позже, чем во всех остальных субъектах РФ.

Эксперт отметил, что несмотря на общую стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, не следует забывать об основных мерах предотвращения распространения инфекции. Он подчеркнул, что поведение человека является одной из основных переменных, влияющих на динамику заболеваемости COVID-19.