Сатановский назвал мемуары Обамы о России «откровенной чушью»

Все, что бывший президент США Барак Обама пишет о России в своей только что опубликованной книге «Земля обетованная», является откровенной чушью, не имеющей под собой никакого основания.

Все, что бывший президент США Барак Обама пишет о России в своей только что опубликованной книге «Земля обетованная», является откровенной чушью, не имеющей под собой никакого основания.

Такую оценку дал литературному труду первого чернокожего президента США российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Напомним, в мемуарах Барака Обамы много внимания уделяется российско-американским отношениям, а также политике Москвы и президенту РФ Владимиру Путину.

Комментируя книгу, Евгений Сатановский отметил, что почти все бывшие американские лидеры считают необходимым написать мемуары, отведя в них место для откровенной чуши о России и ее политике.

При этом Сатановский сравнил бывшего президента США Барака Обаму с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который тоже отличается «нападками на Россию». Оба этих политических деятеля, отмечает политолог, «гадили России как могли».

«Оба непотопляемы, оба лауреаты Нобелевской премии мира и оба — непонятно за какие заслуги. Оба подкаблучники. В общем, почти близнецы и почти братья, — пишет Сатановский. — И тот, и другой что могли делали для Америки и как могли нагадили России. Обама специально. Горбачев — нет».

Результатом деятельности Горбачева стал распад Советского Союза, добавляет Сатановский. А в результате правления Обамы Россия наоборот – только окрепла.

В свое время Обама назвал Россию «региональной страной, чья экономика разорвана в клочья», напоминает эксперт. А сейчас экс-президент пишет в своей книге, что Россия не является сверхдержавой, потому что у нее не так много, как у США, военных баз по всему миру.

«А что так? Региональной стране военные базы зачем? Тем более, если у нее экономика разодрана в клочья. Сколько их надо, столько и есть. Надо будет больше, будет больше», — пишет Сатановский.

В заключение политолог отмечает, что в последнее время в мире распространенным явлением стала отрицательная селекция. Американскую элиту, судя по последним президентам США, это явление точно не миновало.

Россия, по словам Сатановского, сама разберется со своими военными базами в мире, а американцам еще надо определиться, кто там у них будет руководить страной в ближайшие четыре года.