Ученые нашли связь между появлением перхоти и болезнью Паркинсона

Перхоть может свидетельствовать о болезни Паркинсона. На это обратили внимание британские ученые из общества по изучению дрожательного паралича, передает Express.

Перхоть может свидетельствовать о болезни Паркинсона. На это обратили внимание британские ученые из общества по изучению дрожательного паралича, передает Express.

Имеется в виду себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает фрагменты кожаного покрова головы и тела, где находятся сальные железы. Существует две формы его проявления. В легкой форме болезнь может сопровождаться обычной перхотью, а в тяжелой — кожа начинает краснеть и раздражаться, также может появиться мокнущая сыпь.

Причину, по которой себорейный дерматит проявляется у страдающих болезнью Паркинсона, иностранные специалисты назвать не смогли. При этом ученые напомнили, что причиной воспалительного заболевания могут стать гормональные нарушения, продолжительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.