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3:31   19 Ноября 2020
Наука

Ученые нашли связь между появлением перхоти и болезнью Паркинсона

Ученые нашли связь между появлением перхоти и болезнью Паркинсона

Перхоть может свидетельствовать о болезни Паркинсона. На это обратили внимание британские ученые из общества по изучению дрожательного паралича, передает Express.

Имеется в виду себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает фрагменты кожаного покрова головы и тела, где находятся сальные железы. Существует две формы его проявления. В легкой форме болезнь может сопровождаться обычной перхотью, а в тяжелой — кожа начинает краснеть и раздражаться, также может появиться мокнущая сыпь.

Причину, по которой себорейный дерматит проявляется у страдающих болезнью Паркинсона, иностранные специалисты назвать не смогли. При этом ученые напомнили, что причиной воспалительного заболевания могут стать гормональные нарушения, продолжительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.

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#британские ученые #болезнь паркинсона #перхоть

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