Bild: Байден хочет похоронить российский газопровод «Северный поток – 2»

Немцам приходится осознать, что после ухода Дональда Трампа с поста президента США и прихода в Белый дом Джо Байдена, давление на «Северный поток – 2» не только не уменьшится, но скорее всего гайки будут закручены еще больше.

Немцам приходится осознать, что после ухода Дональда Трампа с поста президента США и прихода в Белый дом Джо Байдена, давление на «Северный поток – 2» не только не уменьшится, но скорее всего гайки будут закручены еще больше.

Такие опасения высказываются в статье немецкого издания Bild.

По мнению автора материала, новый президент США Джо Байден введет против «многострадального газопровода» новые санкции, которые окончательно похоронят российский проект. А взамен Байден будет продвигать «зеленую» энергетику.

«После проигрыша Дональда Трампа на выборах многие немецкие политики надеялись на перезапуск немецко-американских отношений. Со вступлением в должность Джо Байдена в январе следующего года они ждали возврата к теплым отношениям времен Барака Обамы. Но за эйфорией, связанной с уходом Трампа, последовало отрезвление», — пишет немецкий журналист.

Также он считает, что в первые же месяцы на посту президента США Джо Байден планирует еще больше «закрутить гайки» против ключевого российского проекта, обрекая его на крах, несмотря на неограниченную поддержку немецкого правительства и инвестиции, составившие 3 миллиарда евро.

«Республиканцы и демократы в Сенате согласовали самые жесткие на данный момент санкции против активных участников проекта», — подчеркивает автор.

Уже в декабре этого года в США будет принят закон о национальной обороне, который с января 2021 года Джо Байден начнет воплощать в жизнь. Именно в этом законе прописаны новые жесткие санкции против всех, кто участвует в реализации российского газового проекта, в том числе против сертификационных и страховых компаний. Однако против немецких властей, поддерживающих строительство «Северного потока – 2», Соединенные Штаты пока не предусматривают санкционных мер.

По мнению экспертов в газовой отрасли, на которых ссылается издание Bild, новые американские санкции против российского газопровода, не только могут замедлить строительство «Северного потока – 2», но и окончательно его «похоронить», несмотря на то, что готовность проекта составляет 95%.

Еще несколько недель назад команда на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена заявляла, что он считает «Северный поток – 2» «фундаментально плохой сделкой». Байден, став президентом США, планирует продолжать «укреплять энергетическую независимость Европы» и выступать против достройки российского газопровода.

Как отмечает эксперт Гарвард-Смитсоновского центра Бенджамин Шмитт, который при президенте США Бараке Обаме занимал должность советника Госсекретариата по энергетической безопасности Европы, американские демократы и республиканцы объединились в своем негативном отношении к «Северному потоку – 2».

В то же время бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен уверен, что большинство датчан были бы рады, если бы история российского газопровода закончилась в датских территориальных водах. При этом Расмуссен отметил, что будет жаль, если американские санкции затронут датскую сертификационную компанию Det Norske Veritas.

В заключение Bild приводит мнение специалиста по энергобезопасности Европы Алана Райли о том, что «Газпрому» для завершения своего проекта придется потратить много времени на поиск новых страховых и сертификационных компаний, из-за чего ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию будет все время откладываться.

Но главная цель Джо Байдена, по мнению Райли, заключается не в том, чтобы отсрочить начало работы газопровода, а в том, чтобы окончательно закрыть этот проект. Для этого Байден будет разрабатывать такую стратегию, которая оказалась бы выгодна Германии.

Возможно новый президент США предложит Германии «обширный пакет по вопросам безопасности», заключающийся в замене российского газа на возобновляемые ресурсы, предполагает Райли.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года, однако официально их победитель не назван до сих пор. Демократ Джо Байден заявил о своей победе, но действующий глава государства республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и обвиняет соперника в фальсификации результатов подсчета голосов в ключевых штатах.