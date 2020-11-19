Суточная смертность из-за COVID-19 в США достигла полугодичного максимума

Смертность из-за коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах достигла своего максимального значения за период с 14 мая текущего года.

Смертность из-за коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах достигла своего максимального значения за период с 14 мая текущего года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 17 ноября в США скончались 1707 человек. Этот показатель является самым высоким за прошедшие полгода. Антирекорд был зафиксирован в апреле 2020 года. Тогда за сутки умерли больше 2,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

Суточный рост числа заболеваний COVID-19 в Соединенных Штатах за последние семь дней ускорился на 29%. В 47 из 50 штатов количество заражений увеличилось минимум на десять процентов. Всего в стране выявлено больше 11,4 млн случаев коронавирусной инфекции.

Русский журналист Валентин Богданов рассказал, что в Соединенных Штатах сейчас началась новая волна паники из-за коронавируса. Жители США подчистую сметают товары в магазинах, передает "Царьград".