Католическая церковь в США лишилась "лидерства" по количеству педофилов

Почти сто тысяч несовершеннолетних детей в США подверглись насилию со стороны участников крупнейшей американской скаутской организации "Бойскауты Америки" (BSA).

Почти сто тысяч несовершеннолетних детей в США подверглись насилию со стороны участников крупнейшей американской скаутской организации "Бойскауты Америки" (BSA).

Согласно данным The New York Times с заявлением о сексуальном насилии со стороны американских бойскаутов выступили 82 тысячи человек. В соответствии с этими сообщениями, участники BSA десятилетиями совращали несовершеннолетних мальчиков и девочек, передает телеканал "360".

"Я знал, что было много случаев. Но я никогда не думал, что их число будет близко к этой цифре. Это, бесспорно, крупнейший скандал из-за сексуального насилия в США", — заявил адвокат Пол Монс, представляющий интересы пострадавших.

При этом, количество истцов по делу выше, чем их было при аналогичном скандале с католической церковью в США. Тогда только в одном штате Пенсильвания были выявлены более 300 священников, которые развращали несовершеннолетних.

В информационном агентстве уточнили, что случаи сексуального домогательства со стороны американских бойскаутов были зафиксированы не только на территории США, но и на военных базах в Японии и Германии.