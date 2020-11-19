Пелоси вновь избрана лидером демократов в американском парламенте

Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вновь избрана на пост лидера демократов в нижней палате законодательного органа.

Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вновь избрана на пост лидера демократов в нижней палате законодательного органа.

Кандидатура политика также была выдвинута на должность спикера Палаты представителей. В скором времени новый состав Конгресса должен дать присягу, после чего станет возможно проведение голосования внутри нижней палаты.

"Нэнси Пелоси вновь избрана демократами Палаты представителей в качестве нашего бесстрашного лидера", — сказано в сообщении демократов нижней палаты в Twitter.

Согласно результатам выборов, прошедших в США 3 ноября, Демократическая партия оставила за собой большинство в Палате представителей. Вследствие чего право баллотироваться на пост спикера сохраняется за ними.