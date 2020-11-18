"Братья-мусульмане" препятствуют постоянному перемирию в Ливии

Запрещенная в России террористическая организация "Братья-мусульмане" на Форуме политического диалога в Тунисе дестабилизирует ситуацию в Ливии, сообщает AkhbarLibya24.

Запрещенная в России террористическая организация "Братья-мусульмане" на Форуме политического диалога в Тунисе дестабилизирует ситуацию в Ливии, сообщает AkhbarLibya24.

Соответствующее заявление сделал глава комитета по примирению Верховного совета ливийских племен Зейдан Задма. Он отказался от участия в форуме из-за вмешательства в него террористов. Политик считает, что Миссия ООН разрешила допуск к переговорам личностей, выступающих против постоянного перемирия в Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Задма считает, что "Братья-мусульмане" постоянно нарушают режим прекращения боевых действий и дестабилизируют ситуацию в регионе. По его мнению, участие боевиков в переговорах является неприемлемым.