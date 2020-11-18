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23:14   18 Ноября 2020
Общество

Британские ученые рассказали о простом способе снижения риска COVID-19

Британские ученые рассказали о простом способе снижения риска COVID-19

Риск заражения коронавирусной инфекцией можно значительно снизить, если регулярно проветривать помещения.

Согласно данным издания Daily Mail, соответствующие выводы о пользе проветривания помещений сделали ученые из Великобритании. Они утверждают, что при постоянном выполнении этой процедуры, риск заболевания COVID-19 снижается на 70%, передает "Царьград".

Специалисты утверждают, что такой метод профилактики коронавируса особенно актуален в офисных помещениях и учебных заведениях. Также эту процедуру следует проводить в комнатах, где уже проживает больной с COVID-19 и после визита гостей.

Ученые подчеркнули, что воздух должен поступать именно с улицы. По их словам, обычная рециркуляция воздуха не даст положительных результатов.

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#коронавирус

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